В Великобритании число смертей среди пациентов Covid-19 превысило 16 тысяч

В Великобритании общее число смертей от нового коронавируса превысило 16 тысяч, сообщает издание Independent. За сутки умерли 596 человек.
Великобритания за сутки провела почти 22 тысячи тестов, из которых 5850 были положительными. Всего в стране проверены 373 тысячи человек, из них 120 тысяч оказались больны Covid-19.
По данным Worldometer, Великобритания сейчас на седьмом месте по числу смертей на миллион жителей. На первом месте Сан-Марино, затем идет Бельгия, Андорра, Испания, Италия и Франция.