В Великобритании число смертей среди пациентов Covid-19 превысило 16 тысяч

В Великобритании общее число смертей от нового коронавируса превысило 16 тысяч, сообщает издание Independent. За сутки умерли 596 человек.

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Великобритания за сутки провела почти 22 тысячи тестов, из которых 5850 были положительными. Всего в стране проверены 373 тысячи человек, из них 120 тысяч оказались больны Covid-19.

По данным Worldometer, Великобритания сейчас на седьмом месте по числу смертей на миллион жителей. На первом месте Сан-Марино, затем идет Бельгия, Андорра, Испания, Италия и Франция.