В Великобритании из-за карантина и блокировки Суэцкого канала начался дефицит садовых гномов
Foto: AFP/Scanpix

Садоводство остается одним из самых популярных хобби англичан. Во время пандемии им стали заниматься еще интенсивнее, и спрос на одно из самых популярных садовых украшений — фигуры гномов — превысил предложение. Материалов для изготовления садовых гномов не хватает даже в Китае, пишет Тjournal со ссылкой на Би-би-си.

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Глава Ассоциации садовых центров Иэн Уайли рассказал, что пробка в Суэцком канале также негативно сказалась на ассортимент товаров в садовых центрах. "Садовая мебель, скульптуры, в том числе и гномы, простаивали в контейнерах на судах, пытавшихся добраться до Британии", — отметил он.

"Мы, к сожалению, не видели садовых гномов уже полгода. Их просто нет. Их явно не хватает. Садовые центры переживают настоящий бум. Я посмотрел на цифры за март и оказалось, что оборот увеличился на 97% по сравнению с 2019 годом", — рассказал менеджер магазина товаров для садоводов Ян Бирн.

Магазин пытался найти поставщиков в других странах Европы и даже в Китае, но оказалось, что повсюду не хватает не только готовых гномов, но и сырья для их изготовления — пластика, бетона и камней.

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