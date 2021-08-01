В Великобритании начнут стимулирующие акции для вакцинации молодежи

Министерство здравоохранения Великобритании заявило, что в стране начнут предлагать скидки на заказ еды и такси молодым людям, привившимся от коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

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Чиновники указали, что позже опубликуют подробности стимулирующей программы. На данный момент известно, что партнерами акции будут такие компании как Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims.

По данным министерства, около 67% жителей Великобритании в возрасте от 18 до 29 лет получили по одной дозе вакцины от COVID-19. При этом свыше 72% взрослого населения страны поставили по два укола, а 88,5% - по одному.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен с конца сентября обязать ночные клубы и организаторов массовых мероприятий в Англии впускать только полностью вакцинированных от COVID-19 посетителей.