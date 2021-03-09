В Великобритании найдены осколки упавшего метеорита
Foto: RIA Novosti/Scanpix

В Великобритании обнаружены фрагменты метеорита, состоявшего из углеродистого хондрита. Об этом сообщает "Би-би-си".

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"Особенность углеродистых хондритов заключается в том, что, по сути, они являются оставшимися строительными блоками Солнечной системы.<…> Здесь присутствуют все ингредиенты, необходимые для понимания того, как создать такую пригодную для жизни планету, как Земля", — отметила профессор, сотрудник Музея естественной истории в Лондоне Эшли Кинг.

Первым, обнаружившим остатки небесного тела, стал анонимный домовладелец из города Уинчкомб в графстве Глостершир. Через некоторое время поступили подобные сообщения от других жителей данного региона. Общий вес находок составил около 300-400 г. Большая часть была направлена в Музей естественной истории в Лондоне.

Данный метеорит попал в атмосферу Земли из внешнего пояса астероидов, изначально направляясь к Юпитеру. Ученые считают, что он сохранял свою структуру на протяжении 4,5 млрд лет.

"Это даст нам возможность представить то, какой была Солнечная система до формирования планет", — отметила профессор.

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