В Великобритании подают иск к ЧВК Вагнера от имени украинцев

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанной им частной военной компании (ЧВК) Вагнера от лица украинцев, пострадавших от войны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 1 ноября, на сайте организации.

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В фирме сообщили, что действуют в рамках "более широкой правовой кампании гражданского общества с коалицией ведущих мировых экспертов". В заявлении отмечается, что юристы направили предупреждение в адрес Пригожина и ЧВК Вагнера.

В компании указали на "сговор между Пригожиным, ЧВК Вагнера и военной машиной Путина с целью запугивания украинского народа". "Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подают в суд за терроризм, а также за сговор с государством-казначеем, государством-изгоем в целях ведения незаконной войны", — пояснили в McCue Jury & Partners.

Дело планируют финансировать в рамках краудфандинга

Юридическая фирма указала, что ее попросили представить доказательства в рамках разбирательства парламентского комитета по международным делам, касающегося ЧВК Вагнера и других посреднических частных военных компаний. "Пострадавшие украинцы сделали первый шаг к рассмотрению Высоким судом дела против ЧВК Вагнера, требуя привлечения ее к ответственности и возмещения ущерба", — отмечается в заявлении. Предполагается, что дело будет профинансировано в рамках краудфандинга.

Юристы полагают, что этот случай может изменить отношение в мире к использованию подобных организаций в качестве посредников режимов, "которые пытаются отмежеваться и спрятаться от своих международных преступлений".

Пригожин признал себя основателем ЧВК Вагнера

Наемников из ЧВК Вагнера многие годы подозревают в скрытом участии в различных вооруженных конфликтах на стороне Кремля. Москва всегда отрицала любые связи с частными военизированными группировками.

Вместе с тем Евгений Пригожин, которого считают тесно связанным с президентом РФ Владимиром Путиным, в конце сентября признал, что является основателем ЧВК Вагнера. По его словам, он создал военизированное формирование в мае 2014 года для поддержки сепаратистов Донбасса. В октябре базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye сообщило со ссылкой на неназванных собеседников, что из-за потерь, понесенных в Украине, ЧВК Вагнера активизировала усилия по вербовке наемников в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Молдове, Канаде и странах Латинской Америки.