В Великобритании произошло первое массовое убийство со стрельбой за 11 лет

В Великобритании произошло первое массовое убийство с применением огнестрельного оружия за 11 лет. Пять человек, включая ребенка, были убиты в Плимуте (графство Девон) на юго-западе Англии. Тело предполагаемого преступника найдено возле места трагедии, передало в пятницу, 13 августа, агентство Reuters.

По словам одного из очевидцев, мужчина, вооруженный полуавтоматическим оружием, выбил дверь одного из домов, после чего открыл огонь по находившимся внутри здания матери и дочери. После этого он предпринял попытку скрыться с места происшествия, пробежал через парк за домом и застрелил там двух человек, гулявших с собаками.

Sky News understands there are multiple fatalities following a "serious and tragic" incident in Plymouth — and a shooter involved has been shot.

