В Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отложить в сторону идею о том, что омикрон-штамм является "более мягкой версией" коронавируса, и обратить внимание на скорость его распространения, пишет портал РБК.

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В Великобритании умер первый пациент, заболевший омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"К сожалению, да, "омикрон" вызывает госпитализацию, и, по крайней мере, один пациент, как было подтверждено, умер от "омикрона", — заявил он (цитата по Sky News).