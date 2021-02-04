В Великобритании заявили о четырех тысячах мутацияй коронавируса в мире

В мире существует четыре тысячи мутаций коронавируса, заявил замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Надим Захави. Об этом пишет ТАСС.

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"В настоящий момент в мире насчитывается около четырех тысяч различных вариантов", — сказал Захави.

По его словам, вирус продолжает приспосабливаться к новым условиям, все производители изучают способы улучшить свои вакцины.

Ранее ученые из Кембриджского университета выявили опасные мутации коронавируса, которые снижают эффективность вакцины в десять раз.