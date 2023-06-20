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Foto: Wikimedia Commons

МИД Украины требует незамедлительно допустить консула к 11 военнопленным, содержащимся в изоляции на территории Венгрии, заявил официальный представитель ведомства Олег Николенко. Украинцев более недели назад передала Будапешту российская сторона.

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"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с гражданами Украины не увенчались успехом. […] Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, общение с родственниками происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в контакте с посольством Украины", — написал Николенко в Facebook.

Официальный представитель украинского МИД добавил, что попытки "наладить конструктивный диалог" с венгерскими дипломатами "игнорируются". "Такие действия Будапешта ставят под сомнение гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию. Кроме того, они могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", — подчеркнул Николенко.

Ведущий пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано в комментарии Delfi.lt призвал Будапешт "объяснить свое участие в освобождении украинских граждан, а также коммуникацию по этому вопросу с украинскими властями".

8 июня издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщило, что РПЦ намерена передать Венгрии группу взятых в плен украинских граждан "закарпатского происхождения". С властями Украины этот процесс согласован не был. По данным журналистов, одной из целей операции была актуализация дискуссий о "сепаратизме" в Закарпатье — регионе на западе Украины, где проживает около 150 тысяч этнических венгров. Предполагалось, что плененных украинцев заставят дать конференцию, во время которой они подняли бы этот вопрос, а также позитивно высказались о России и негативно — об Украине.

9 июня передачу военнопленных подтвердил вице-премьер Венгрии Жольт Шемьен. Он подчеркнул, что украинцы находятся в стране как "свободные люди". Это заявление впоследствии отверг МИД Украины. "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники писало, что премьер-министр Виктор Орбан и министр иностранных дел Петер Сийярто не были в курсе операции.

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