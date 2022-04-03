В Венгрии выбирают парламент на фоне войны в Украине

Премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что оппозиция в случае победы втянет Венгрию в войну. Оппозиционный блок обвиняет Орбана в "государственной измене" из-за тесных связей с Путиным.

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В Венгрии утром в воскресенье, 2 апреля, начались парламентские выборы. Националистам во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, правящим страной уже 12 лет, противостоит широкий блок из шести оппозиционных партий. Согласно последним опросам, партия Орбана ФИДЕС на несколько процентных пунктов опережает оппозицию, миллионы венгров до последнего момента не определились с выбором.

Виктор Орбан добивается пятого по счету и четвертого подряд срока во главе правительства. Голосование проходит на фоне российского вооруженного вторжения в Украину. Орбан в своем последнем видеообращении к избирателям накануне вечером обвинил оппозицию в намерении вмешаться в войну в Украине. "Левые заключили с украинцами пакт, и если они победят, то затянут Венгрию в войну", — утверждал он. Никаких доказательств существования такого пакта Орбан не привел.

Оппозиция критикует Орбана за связи с Путиным

В оппозиционный блок входят не только левые и социал-демократические партии, но также "зеленые", либеральные и правоконсервативные силы. Лидер блока — 49-летний беспартийный консерватор и убежденный католик Петер Марки-Заи ставит в вину Виктору Орбану дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Марки-Заи, Орбан лишь скрепя сердце осуждает российскую агрессию в Украине.

На заключительном предвыборном митинге оппозиции вечером 1 апреля Петер Марки-Заи обвинил Орбана в "государственной измене" за его тесные связи с Москвой. "Нам всем стыдно за Виктора Орбана. Но теперь мы смоем этот позор", — пообещал он.

Конфликты Орбана с Евросоюзом

Виктор Орбан еще задолго до войны в Украине находился в постоянном конфликте с ЕС. За время своего правления он подорвал демократические институты в стране, ограничил свободу СМИ и независимость органов юстиции. Критики также обвиняют Орбана в коррупции и растрате средств Евросоюза.

Еврокомиссия отказывается выделять Венгрии деньги из фонда для ликвидации последствий пандемии коронавируса, поскольку Орбан до сих пор не предоставил достоверных гарантий их корректного расходования.