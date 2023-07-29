В Вильнюсе хулиган изрисовал тюремную камеру Навального и был задержан

Литовская полиция в ночь на 28 июля задержала хулигана, который мелками изрисовал инсталляцию на улице Вильнюса - камеру ШИЗО отбывающего срок российского оппозиционера Алексея Навального.

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В Вильнюсе на площади Европы, демонстрируют копию тюремной камеры российского оппозиционера Алексея Навального.

Надпись на тюремной камере гласит: "Хотя бы на мгновение почувствуйте, что ощущает главный враг Путина – лидер оппозиции Алексей Навальный, который в настоящее время находится в тюрьме по вымышленным обвинениям. Это карцер (ШИЗО), в котором Навальный провел больше 180 дней с 2022 г.".

Автор инсталляции в Вильнюсе - брат Навального Олег, сообщает литовский DELFI.

Полиция Вильнюсского округа сообщила, что в ночь на 28 июля в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, мужчина 1974 г.р. мелками изрисовал тротуар и камеру. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.