В Вильнюсе появился особый светофор: за нарушение правил - штраф

В Вильнюсе на улице Карейвю появился особый светофор - только для водителей общественного транспорта. При этом важно, чтобы другие участники движения не руководствовались его сигналами, сообщает литовский Delfi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Светофор нового образца установлен в Вильнюсе на улице Карейвю, где для общественного транспорта выделена отдельная полоса. На светофоре появилась дополнительная секция справа.

Если на светофоре горит красный свет для автомобилей, то общественный транспорт может ехать прямо, руководствуясь белой стрелкой в дополнительной секции. Если, увидев белую стрелку, поедет другой автомобиль, его водителя ждет штраф.

Представитель JUDU ("Услуги сообщения") Робертас Марковскис сообщил, что установку светофора нового типа долго согласовывали: "Радует, что были вовлечены все ведомства: Министерство транспорта, комиссариат полиции, Вильнюсский муниципалитет, JUDU. В результате сотрудничества был достигнут первый результат".

"Больше всего времени потребовалось на разработку регламента, в Литве не был узаконен подобный порядок. Это средство помогает улучшить движение транспорта, увеличить скорость движения, позволяет отказаться от ненужного простоя", – добавил представитель JUDU.

На других перекрестках Вильнюса подобные секции устанавливать пока не планируют – якобы хотят посмотреть, как будет действовать этот светофор. Потом такие светофоры могут появиться на проспекте Конституциёс, на проспекте Лайсвес, Саванорю, у Зеленого моста.

Подобные светофоры действуют в Финляндии, Швеции и Эстонии.