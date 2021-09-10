В Вильнюсе прошел многотысячный митинг против антиковидных ограничений (фото, видео)

Более пяти тысяч человек в пятницу собрались на Кафедральной площади Вильнюса на митинг против антиковидных ограничений.

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Акция протеста проводилась против планирующихся ограничений для лиц, у которых нет паспорта возможностей, против ношения масок в школах, прочих мер контроля над пандемией, против закона о партнерстве, против Стамбульской конвенции.

Часть собравшихся принесла официальные и исторические флаги Литвы, плакаты с такими надписями: "Нет животному паспорту " или "Дж. Сорос вон из Литвы".

Митинг организовал лидер Литовского союза семей Раймондас Гринявичюс, он заявил собравшимся, что правительство должно отозвать ограничения, предусмотренные для тех, у кого с 13 сентября не будет паспорта возможностей.

"С этого дела следует начинать для того, чтобы снизить накал страстей, поскольку на следующем митинге эти люди могут и не вместиться на проспекте Гедиминаса", — сказал он.

"Мы все равно добились блокировки закона о партнерстве, добьемся и того, чтобы Стамбульская конвенция была брошена в ящик. Мы выбрали именно сегодня, 10 сентября, чтобы члены сейма увидели, что мы от них не отстанем, мы добьемся еще большего", — сказал митингующим Р. Гринявичюс.

Другой инициатор митинга, юморист Артурас Орлаускас заявил, что при организации митинга возникли трудности с обеспечением охраны, туалетов, он также обратил внимание на множественные силы полиции, присланные к подступам к площади.

"Если вы не знаете, то здесь за окном, где-то прячется Билотайте, там Министерство внутренних дел, и она организовала этот спектакль с полицией (…), но, невзирая на препятствия, невзирая на все изощрения, сегодня мы все собрались здесь", — сказал А. Орлаускас.

Участников митинга по видеозаписи также приветствовали представители из партии венгерского премьера Виктора Орбана Fidesz, со сцены выступали немецкие политики крайне правой партии AfD.

Полиция утверждает, что на митинг собрались около трех тысяч человек, однако их число продолжает расти. Инцидентов не зафиксировано.

Против обязательных прививок и обучения истории ЛГБТ



По утверждению Союза семей, в сегодняшнем митинге должны принять участие от 5 до 10 тыс. человек.

Протестующий Валдас сказал, что прибыл на площадь, поскольку его ребенок, студент первого курса, был вынужден привиться, чтобы посещать лекции.

"Вынудили ребенка чипироваться", — заявил мужчина.

"Если несколько дней не спишь, узнав, что ребенку, студенту придется каждые два дня тестироваться, то как это может удовлетворять. Либо убивать нужно и разрешить прививаться", — заявила пришедшая вместе с ним Рима.

Работник производственной сферы, 45-летний Гинтарас Петрошюс сказал, что раскалывающие общество вопросы паспорта возможностей или Стамбульской конвенции должны решаться референдумом.

"Это не дорогостоящее дело. Тогда будет известно мнение большинства, а не малой части", — сказал он.

56-летня Рима Юнель пришла на митинг, поскольку настроена против вакцинации, обучении в школах о гомосексуализме.

"Возможно, я не так понимаю, возможно, старомодных взглядов, для меня приемлемо мужчина и женщина, а не мама и мама, или папа и папа", — сказала женщина.

"По сути, я не против прививок, но у людей должна быть возможность собственного выбора, не должны создаваться такие условия, когда он просто вынужден привиться", — добавила она.

Организаторы призывают людей вести себя мирно



Во время подготовки к митингу, на Кафедральной площади были видны более десяти дежурящих экипажей полиции, часть Проспекта Гедиминаса была закрыта.

Организаторы мероприятия не планируют митинга у сейма, однако мэрия Вильнюса получила 17 сообщений об организуемых пикетах по 15 человек.

Во избежание беспорядков у парламента, на его подступах установлены ограждения против беспорядков, вокруг дежурят должностные лица. Во внутреннем дворе сейма находятся силы Службы общественной безопасности и техника.

Союз пытался провести митинг у сейма, поскольку в пятницу парламент начинает осеннюю сессию, но не получил разрешения собираться у сейма по причине августовского митинга переросшего в беспорядки.

Организация призывала прибывающих на митинг на Кафедральной площади соблюдать законы и протестовать мирно.

Р. Гринявичюс акцентировал участникам митинга, что этот протест "является мирным", и призвал собравшихся оставаться на Кафедральной площади не идти ни к зданию правительства, ни к сейму.

"Имейте в виду — никаких провокаций или шествий. Шествие не согласовано, наш митинг мирный. Это следующая ступень в наших хороших делах", — подчеркнул он.

Вильнюсская мэрия выдала разрешение на проведение митинга с 10.30 до 16 часов.

После митинга толпа двинулась к парламенту и была остановлена полицией

После окончания акции протеста Союза семей на Кафедральной площади, колонна людей двинулась в сторону парламента. Они размахивали флагами и кричали: "Парламент вон", сообщает Delfi.lt.

Около Лукишкской площади остановились несколько полицейских автомобилей. Там же выстроились несколько десятков полицейских в специальной защитной форме со щитами. Они не пропускают участников протеста к парламенту. В 15:45 полиция оттеснила толпу назад.

В 16:00 полиция предприняла активные действия и оттеснила толпу с улицы В.Кудирки в сторону Лукишкской площади, оттеснила ее с проезжей части.

В 16:00 полиция еще раз пыталась оттеснить людей с проспекта к горе Таурас. Люди скандировали: "стыдно".

Около 17:00 к полицейским подошел глава Союза семей Раймондас Гринявичюс. Он пришел и для того, чтобы поговорить с участниками протеста, старался успокоить их, сказал, что "камнем не взяли". "Лучше идите по Вильнюсу погуляйте, все это напрасно, — говорил он, прибавив: "Встретимся еще не раз". Пока полиция блокировала проспект Гедиминаса, часть людей направилась к парламенту через Лукишкскую тюрьму и ул. Ясинске. Люди группками собираются у парламента, парламент огорожен забором по всему периметру.

В 17:00 полицейские призывали участников протеста перейти на другую сторону улицы. "Сейчас мы просим это сделать, через минуту будем требовать", – сказал полицейский. В 17:15 полиция отступила, люди начали расходиться.

Протесты в августе

Десятого августа около 5 тысяч человек во вторник собрались у сейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение планируемым правительством ограничениями, которые будут распространяться на не имеющих иммунитета от коронавируса и отказывающихся от тестирования жителей Литвы.

После заседания сейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки — в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ.

В связи с этим было задержано несколько десятков лиц, начаты досудебные расследования.