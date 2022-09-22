В Вильнюсе собираются бастовать водители общественного транспорта: треть рейсов под угрозой

Водители "Вильнюсского общественного транспорта" планируют забастовку с 3 октября. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что часть требований профсоюза уже удовлетворили, а часть выполнить не удастся.

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Он рассказал, что обсудил с главой компании Дарюсом Алекнавичюсом 37 предъявленных в прошлом году требований, большая их чась, по словам мэра, "уже выполнена или выполнена с лихвой". Например, зарплаты водителям повысили минувшей весной на 10%. "Готовы документы, которые 5 октября передадут в горсовет, об индексации зарплат расценок и повышении зарплат еще на 20%. Это в три раза больше, чем требовалось", — сказал Шимашюс.

Решаются и другие вопросы, например, установка туалетов на конечных остановках транспорта. По словам мэра, уже удовлетворены 2/3 всех требований. Он акцентировал, что часть требований выполнить не удастся, например, не откажутся от надбавок за хорошую работу.

"Я сам езжу на общественном транспорте почти каждый день и вижу, что есть водители, которые хорошо работают, а есть те, у которых это получается не так хорошо. Конечно, чтобы услуга была хорошей, надо, чтобы водители, которые хорошо работают, зарабатывали больше", — сказал Шимашюс.

Мэр призвал профсоюзы сесть за стол переговоров и подписать договоры с компанией. "Я надеюсь на сотрудничество обеих сторон", — сказал он. По словам Шимашюса, забастовка была бы серьезным вызовом для Вильнюса, поскольку организаторы говорят о снижении транспорта наполовину.

"Это значит, что не будут обслуживать 1/3 рейсов (…). Если такое случится, мы сделаем все возможное, чтобы жители не пострадали. Конечно, мы делаем все, чтобы забастовки не было", — сказал мэр. Он призывает отказаться от забастовки, поскольку это подорвет доверие к общественному транспорту.

Мэр утверждает, что качество этой услуги в городе растет, а забастовка больно ударит по престижу общественного транспорта. "Мы не сможем предлагать людям пересесть на общественный транспорт, поскольку это будет невозможно. Мы можем приглашать людей только в работающий транспорт", — продолжил глава города, заметив, что забастовка — серьезная проблема, которая подстегнет водителей вернуться за руль своего авто.

Директор "Вильнюсского общественного транспорта" Алекнавичюс рассказал, что компания обслуживает 80% 8маршрутов в столице. Поэтому в случае забастовки количество рейсов сократится на 35–40%. Во вторник на заседании с участием профсоюзов решался вопрос, как можно выйти из положения без забастовки.

"Я еще раз предложил воспользоваться уникальной возможностью и провести переговоры с участием медиатора-посредника, который помог бы достигнуть компромисса", — сказал Алекнавичюс, заметив, что его предложение пока не получило поддержки. На вопрос о финансировании профсоюзов, он сказал, что в прежнем коллективном соглашении на это выделялось 80 000 евро, а после индексации — около 100 000 евро. Директор информировал, что компанию не информируют, на что идут эти деньги.

Глава профсоюза "Вильнюсского общественного транспорта" Альгирдас Маркявичюс отметил, что зарплаты водителей на самом деле выросли всего на 3%. "Говорят о 10% в среднем. А на практике зарплаты половины водителей в последнее время выросли всего на 3%", — уточнил он. Маркявичюс сказал, что водители недовольны тем, что без их ведения и согласия их обязывают работать шестой день в неделю, не обеспечивают время для обеденного перерыва.

"Государственная инспекция по труду" подтвердила, что нарушен режим труда и отдыха", — заметил он. Маркявичюс напомнил, что два года ведутся переговоры о коллективном договоре, но руководство компании отказывается обеспечить надлежащие условия труда. Он заметил, что работникам "медиатор не нужен".