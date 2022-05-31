В Вильнюсе стартует фестиваль Baltic Pride
Foto: AP/Scanpix

В литовской столице на этой неделе пройдет общий для стран Балтии фестиваль ЛГБТ-сообщества. В субботу он завершится уличным шествием.

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Как сообщает агентство LETA, фестиваль Baltic Pride начнется в Вильнюсе во вторник и продлится до выходных. О его начале возвестит "Радужный автобус", который будет ездить по улицам литовской столицы.

Глава Литовской гей-лиги (LGL) Владимир Симонько ранее сообщал агентству BNS, что ЛГБТ -сообщество проведет в течение недели в Вильнюсе пройдут десятки мероприятий, в том числе творческие мастерские, дискуссии и выставки. В субботу фестиваль завершится шествием "За равенство и мир".

Baltic Pride 2022 — международный фестиваль ЛГБТ, объединяющий страны Балтии. В Вильнюсе он пройдёт в пятый раз. В июне такие фестивали и парады традиционно проходят по всему миру — в память о борьбе ЛГБТ-сообщества за свои права во многих странах первый летний месяц считается Месяцем гордости.

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