В Вильнюсе, возможно, похитили девочку: в городе введен план "Перехват"

Вечером в среду, 15 января, в Вильнюсе была начата массовая проверка автомобилей, так как полиция получила информацию о похищении девочки в столице Литвы.

Как сообщает Delfi.lt, в правоохранительные органы позвонил мужчина, который рассказал, что к нему подошли двое мальчиков лет 11 пожаловались, что кто-то похитил их подругу — незнакомец затолкал девочку 11-12 лет в автомобиль серебристого или золотистого цвета и уехал.

По словам детей, "номера машины были желтые" (возможно, это было такси или автомобиль с иностранными номерами). На ноги подняли всю столичную полицию, информацию передали в соседние районы.

Примерно в 21:00 полиция Вильнюса распространила сообщение, в котором просит жителей информировать о подозрительных автомобилях серебристого или золотистого цвета с желтыми номерами или о подозрительных лицах по номеру 112.

В сообщении сказано: "Родителей, которые не знают, где находится их ребенок, просим как можно скорее позвонить по номеру 112. Сообщите нам о любой информации, связанной с этой историей, если она появится в социальных сетях".

"Вильнюсцы, прошу вас помочь полиции. Наш город — безопасный город, и подобные происшествия, возможное похищение ребенка, не может изменить нашу жизнь. Однако сейчас очень важно, поэтому я очень прошу вас — если можете, внимательно осмотритесь (проверьте двор, закоулки, тупики и т.д.), может вы заметите автомобиль, который попадает под описание полиции (серебристого или золотистого цвета, желтые номера — такси или иностранные номера, возможно BMW или Audi) или можете поделиться другой информацией, которая поможет полиции. Инцидент произошел около телебашни, девочке 11-12 лет. Если вы заметили что-то подозрительное, звоните по номеру 112", — написал в соцсетях мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Информация о похищении ребенка распространяется в социальных сетях: вильнюсцы пишут, что пытались похитить и мальчика, но ему удалось сбежать. Пишут, что "лысый мужчина, перед тем, как затолкать ребенка в автомобиль BMW или Audi, заклеил ему рот". Люди предполагают, что это иностранец. Некоторые добавляют что в машине был и второй мужчина.