В водах Дании возобновилось строительство "Северного потока — 2"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Балтийском море близ датского острова Борнхольм возобновилось строительство газопровода "Северный поток — 2". Судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к укладке труб в водах Дании, заявил представитель консорциума Nord Stream 2 в субботу, 6 февраля.

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К работам по возобновлению строительства в исключительной экономической зоне Дании российское судно "Фортуна" приступило 24 января. Они проводятся в соответствии с разрешениями властей, указал далее представитель компании. "О ходе строительства и дальнейших планах мы будем соответствующим образом информировать", — добавил он.

Завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" в последние недели оказалось под вопросом в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального и вынесенным ему приговором, а также жестким разгонов акций протеста в его поддержку. В частности, отказаться от проекта на фоне преследования Навального Германию призвала Франция. Прекращения строительства нового газопровода из-в этой связи также потребовал Европарламент.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не хотела бы объединять дискуссии о новых санкциях против РФ в и о дальнейшей судьбе строящегося газопровода . Во время пресс-конференции 5 февраля она допустила возможность расширения персональных санкций против российского руководства за арест Навального и указала, что "это не распространяется на позицию в отношении "Северного потока — 2". Ее поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц.

США и ряд других стран Европы, в том числе Польша, уже давно резко критикуют проект России и ФРГ, предупреждая о риске дальнейшего усиления зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для восточноевропейских государств. Ранее строительство было заморожено примерно на год в связи с санкциями США. По данным компании-оператора строящегося газопровода, уже завершена укладка 94 процентов двойной линии длиной 1230 километров.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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