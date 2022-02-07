В Вооруженных силах Литвы повышен уровень боеготовности из-за учений в Беларуси

В Вооруженных силах (ВС) Литвы повышен уровень боевой готовности из-за начинающихся учений в Беларуси с участием российских военных, подтвердил в понедельник в интервью BNS главнокомандующий ВС Вальдемарас Рупшис.

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Россия уже некоторое время стягивает десятки тысяч своих военнослужащих к украинской границе, а начинающиеся в Беларуси 10 февраля учения только усиливают обеспокоенность Запада безопасностью в Центральной и Восточной Европе.

По данным НАТО, в Беларуси будет дислоцировано около 30 тыс. российских военных.

"Да, (повышен)", — сказал BNS Рупшис, отвечая на вопрос о повышении уровня боеготовности литовской армии.

По его словам, военные подразделения сконцентрированы в соответствующих местах и время их реагирования сокращено с той целью, чтобы успеть отреагировать на угрозы в случае их возникновения.

"Уровень бдительности (повышается для того) (…), чтобы мы успели отреагировать на изменение ситуации или вероятную угрозу для нас и быть в соответствующем месте с такими мощностями, какие требуются", — сказал генерал-лейтенант.

Рупшис "глубоко убежден" в том, что часть российских военнослужащих останется в Беларуси после учений.

И все же, по его словам, сейчас прямой угрозы для безопасности Литвы из Беларуси нет.

Россия отрицает, что планирует вторжение в Украину, но требует гарантировать, что такие страны, как Украина и Грузия не станут членами НАТО, а также уменьшить военное присутствие в Восточной Европе.

Альянс утверждает, что не станет вести переговоры о своих основополагающих принципах, таких, как оборона всех союзников по НАТО или политика открытых дверей.