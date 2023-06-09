В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в многоквартирный дом

Несший взрывчатку дрон попал в многоэтажный жилой дом в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев. По его словам, легкие ранения получили три человека.

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"Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента в нем никого не было", — написал глава российского региона в своем Telegram-канале. По словам Гусева, трех местных жителей "посекло осколками стекла", от госпитализации они отказались.

Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что беспилотник пытался атаковать расположенный в Воронеже авиазавод, но был "заглушен средствами радиоэлектронной борьбы".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в жилой дом попал "уже сбитый беспилотник", добавив, что "детали уточняются, работают специальные службы".

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как летящий над Воронежем беспилотник теряет высоту и врезается в многоквартирный дом.

30 мая беспилотники врезались в многоквартирные дома на юго-западе Москвы, еще один дрон попал в дом в Новой Москве. О пострадавших и погибших тогда не сообщалось.