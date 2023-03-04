В воскресенье Эстония выберет новый состав Рийгикогу
Foto: DELFI

В воскресенье, 5 марта, в Эстонии состоятся парламентские выборы. Опрос, проведенный по заказу НКО „Институт изучения общества" (MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut) социологической фирмой Norstat, показывает, что Партию реформ поддерживают 28,6%, Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) 20,9% и Центристскую партию 18,1% граждан, обладающих правом голоса.

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Последние суммированные данные отражают ситуацию с 7 февраля по 3 марта, всего было опрошено 4000 граждан Эстонии, обладающих по возрасту правом голоса.

Согласно подсчетам Norstat, Партия реформ получит в парламенте нового созыва 33 места, EKRE — 23, Центристская партия — 19, Eesti 200 — 11, Isamaa — 8 и Социал-демократическая партия — 7 мест.

Согласно последним данным, непосредственно перед выборами Партия реформ преодолела длившуюся три месяца тенденцию спада. Поддержка идущей на втором месте EKRE снизилась по сравнению с началом недели на 1,8%. Рейтинг центристов по сравнению с началом недели заметно не изменился, но за последние три недели они потеряли 1,8%. Отрыв Партии реформ от EKRE составляет 7,7%, в свою очередь EKRE опережает Центристскую партию на 2,8%.

За тройкой лидеров идут Eesti 200 (11,2%), Isamaa (8,7%) Социал-демократическая партия (7,5%)

Поддержка Eesti 200 на этой неделе выросла на 1,7%, рейтинг Isamaa и СДП существенно не изменился.

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