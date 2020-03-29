В воскресенье в Эстонии скончались два человека с коронавирусом

В воскресенье, 29 марта, в Эстонии скончался пожилой пациент Ляэне-Таллиннской центральной больницы, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом пишет rus.err.ee.

Об этом сообщил министр эстонский социальных дел Танель Кийк.

По его словам, скончавшемуся было 83 года.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье в расположенном на острове Сааремаа доме для престарелых Valsi скончался 90-летний мужчина, анализ которого на коронавирус оказался положительным. Помимо почтенного возраста у скончавшегося имелись сопутствующие заболевания.

"Соболезнования близким и родственникам скончавшихся, скорейшего выздоровления всем заболевшим", - сказал Кийк.

Всего в Эстонии по состоянию на 29 марта зафиксированы три смерти пациентов с коронавирусом. Всем им было больше 80 лет.

В Эстонии по состоянию на утро 29 марта коронавирус был диагностирован у 679 человек.