В воскресенье в Киев приезжает госсекретарь США Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье посетит Киев, сообщил на пресс-конференции в украинской столице президент страны Владимир Зеленский.
В составе делегации также министр обороны США Ллойд Остин. Это первый визит высокопоставленных американских чиновников в Украину после начала войны.
По словам Зеленского, будут обсуждаться, в частности, дальнейшие поставки вооружений.
"Хочется, чтобы мы имели тяжелое мощное вооружение", - сказал Зеленский, отметив, что последнюю неделю ситуация с поставками оружия улучшилась.
Зеленский также надеется, что в скором будущем ситуация с безопасностью даст возможность приехать в Киев и президенту США Джо Байдену.