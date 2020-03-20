В ВОЗ посоветовали отказаться от алкоголя, табака и сладких напитков для победы над вирусом

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и сладких напитков, чтобы успешнее противодействовать коронавирусу. Кроме того, не стоит забывать от физической активности. Об этом Гебреисус заявил на брифинге, посвященном развитию пандемии в мире, пишет РБК.

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"В течение этого трудного времени очень важно продолжать заботиться о своем физическом и психическом здоровье. Это не только поможет вам в долгосрочной перспективе, но также поможет вам победить COVID-19, если вы уже заразились. Во-первых, ешьте питательную и здоровую пищу, которая поможет вашей иммунной системе функционировать надлежащим образом. Во-вторых, сократите потребление алкоголя и избегайте сладких напитков", — сказал Гебреисус.

Помимо этого, глава ВОЗ посоветовал отказаться от курения и делать зарядку хотя бы по 30 минут в день взрослым и час детям.

"Гуляйте каждый день по часу, но держите дистанцию от остальных", — посоветовал он.