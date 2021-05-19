В ВОЗ призвали отказаться от понятия "волна коронавируса"
Foto: Pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложили отойти от понятия "волна коронавируса". Об этом сообщает РИА "Новости".

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По мнению регионального представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, количество заболевших по всему миру то увеличивается, то снижается, такие всплески постоянны, поэтому настало время отойти от понятия "волна". Однако отслеживать рост инфицированных нужно, чтобы вовремя принимать меры, отметила она.

"Надо уйти от этого понятия "волна" — сейчас прошла волна, или, возможно, новая придет. Когда начинается подъем, на него надо отреагировать сразу, тогда большого всплеска не будет", — подчеркнула она.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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