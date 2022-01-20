В ВОЗ рекомендовали отменить ограничения на международные поездки

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, пишет портал РБК.

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В заявлении комитета говорится, что ограничения "продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства".

В то же время эти меры не принесли пользу: доказательством этого стало то, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется, несмотря на решение некоторых стран ввести ограничения на поездки, считают эксперты.

В рекомендациях ВОЗ в отношении международных поездок говорится, что власти стран могут принимать меры в целях снижения риска распространения инфекции, которые включают тестирование путешественников на Covid или помещение их на карантин. Как указывает организация, эти меры нужно определять на основе "тщательной оценки риска", а применять их нужно при уважении "достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего".

Из-за обнаружения штамма коронавируса "омикрон" некоторые страны, среди которых Великобритания, США, Япония и другие, начали вводить ограничения для иностранцев, приезжающих из южно-африканских стран. Израиль закрывал границу для всех иностранцев, но позже разрешил въезд тем, кто прошел вакцинацию.