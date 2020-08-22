В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что справиться с пандемией коронавируса удастся менее чем за два года. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 21 августа, сравнив пандемию SARS-CoV-2 с испанским гриппом 1918-1920 годов.

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"У нас есть уязвимости, связанные с глобализацией, большей интенсивностью связей людей, но есть и преимущества, заключающиеся в лучших технологиях, поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года", — подчеркнул глава ВОЗ. Используя "доступные инструменты по-максимуму и рассчитывая на новые — такие как вакцины — мы сможем, я думаю, уложиться в более короткие сроки, чем при гриппе в 1918 году", — продолжил Гебрейесус.

ВОЗ ранее рекомендовала детям старше 12 лет использовать маски в тех же ситуациях, что и взрослым. Кроме того, соблюдение социального дистанцирования по-прежнему считается одним из наиболее эффективных механизмов сдерживания заболевания.

Число инфицированных активно растет в Западной Европе

По данным международной группы волонтеров Worldometer на 22 августа, с начала пандемии во всем мире было выявлено свыше 23 миллионов случаев инфицирования, более 800 тысяч человек скончались, почти 15,7 млн человек выздоровели. Между тем в странах Западной Европы, включая Испанию, Францию, Германию и Италию, в последнее время растет число заболевших, что заставляет все большее число экспертов говорить о наступлении второй волны пандемии. Так, в Мадриде за 24 часа было зарегистрировано более 8 тыс. новых случаев, после чего власти рекомендовали людям в ряде районов города не выходить из дома. Во Франции второй день подряд число новых случаев превышает 4000 — столь высокими цифры не были с мая.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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