В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Число выявленных случаев заражения растет четыре недели подряд, увеличивается и число смертей. Основную роль в этом играет дельта-штамм, а также возросшая мобильность людей и непоследовательные действия государств, считают в ВОЗ. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По мнению Гебрейесуса, мир находится на ранней стадии третьей волны пандемии.

"Дельта-вариант сейчас присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если еще не стал", — подчеркнул Гебрейесус.

Он также обратил внимание на неравномерное распределение вакцин между странами, назвав это "шокирующей диспропорцией". Глава ВОЗ призывает к массовой вакцинации 10% населения каждой страны к сентябрю, 40% — к концу года и 70% — к середине следующего года.

Как уже сообщалось, о начале третьей волны пандемии сегодня объявила Эстония, а в Латвии доминирующим штаммом коронавируса стал "дельта"-вариант.

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