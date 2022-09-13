В ВСУ заявили, что впервые сбили в зоне боев иранский дрон. Россия отрицала закупку такого вооружения

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что вблизи Купянска Харьковской области сбили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который "с большой долей вероятности" произвели в Иране.

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"Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136", — утверждает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Утром 13 сентября, как сообщил украинский портал "Милитарный", офицер ВСУ опубликовал в твиттере фотографии БПЛА, сбитого в окрестностях Купянска. "Милитарный" отметил, что на поврежденном дроне видна надпись кириллицей "М214 Герань-2", "однако по внешнему виду корпус идентичен иранским дальнобойным ударным дронам-камикадзе Shahed-136".

В середине августа, по данным источников The Washington Post в разведке США, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников для войны в Украине. В Россию, по сведениям разведки, отправили два типа летательных аппаратов серии Mohajer-6 и Shahed, которые способны атаковать радары и артиллерию в глубине обороны противника. Иран отрицал поставки. В Кремле назвали публикации об этом "информационным вбросом".

В сентябре газета The New York Times и другие западные СМИ, ссылаясь на разведку США, сообщили, что Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой и средней дальности у Северной Кореи.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.