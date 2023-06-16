В выдаче шенгенских виз чаще всего отказывают посольства Латвии в Турции, Египте и ОАЭ

В 2022 году латвийские зарубежные представительства отказали в выдаче туристической шенгенской визы 1989 заявителям, свидетельствуют данные портала SchengenVisaInfo. Наиболее высокий процент отказов был зафиксирован в посольствах в Турции, Египте, ОАЭ, Индии и Китае.

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В статистику попали посольства и консульства Латвии в 19 странах по всему миру. Всего в диппредставительства поступило более 21 тысячи заявлений на получение шенгенской визы. Почти 18900 иностранцам выдали многократные туристические визы, еще 263 — однократные.

Чаще всего заявителям отказывали в посольствах в Турции (33,2%), Египте (31,1%), ОАЭ (30,2%), Индии (26,5%) и Китае (20,9%). Также высокий уровень отрицательных решений зафиксировали в диппредставительствах в Казахстане (16%), Великобритании (13,2%) и Грузии (9,3%). Всего было отклонено 8,6% заявлений на получение визы.

По данным SchengenVisaInfo, в прошлом году в четыре диппредставительства Латвии в России поступило 1945 заявок на выдачу туристических виз, отказано было 34 заявителям, 96 человек получили однократные визы. В 2021 году латвийские дипломаты обработали 16764 заявления на выдачу виз, доля отказов составляла всего 3,5%. Почти половина всех заявлений (8039) была подана в России. Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину латвийские дипломаты прекратили выдачу большинства типа виз, а консульства в Санкт-Петербурге, Калининграде и Пскове прекратили работу.

В относительных числах латвийские дипломаты отказывали в выдаче разрешения на въезд чаще, чем их литовские коллеги (7,7%), но значительно реже, чем эстонские (19,6%). Две балтийские страны также часто не предоставляли визу заявителям из Турции, Египта и Индии. "Проблема заключается в достоверности документов, представленных при подаче заявления на визу в этих странах, и есть основания сомневаться, что целью является Эстония, а не другая страна Шенгенского соглашения", — объяснила пресс-секретарь МИД Эстонии Анна Тислер-Лаврентьев.

Среди всех дипмиссий, сведения из которых попали в статистику, самый высокий процент отказов в 2022 году был зафиксирован в шведском посольстве в Нигерии (90,2%), мальтийском посольстве в Алжире (85,7%) и шведском посольстве в Ливане (76,1%).