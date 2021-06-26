В Вюрцбурге мужчина напал с ножом на прохожих. Есть жертвы и пострадавшие
Foto: AP/Scanpix

В Вюрцбурге (Бавария) в районе Барбароссаплатц вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Три человека погибли, еще несколько получили ножевые ранения, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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"Мы задержали подозреваемого. В настоящее время нет указаний на второго преступника. Опасности для населения нет", - сообщила в "Твиттере" местная полиция, оцепившая близлежащие районы.

Как сообщается, нападавшего, 24-летнего мужчину, приехавшего в Германию из Сомали, удалось остановить выстрелом в ногу.

По словам полицейских, задержанный - жестокий и психически неуравновешенный человек, недавно прошедший психиатрическое лечение.

С соцсетях появились видео, на которых предполагаемый злоумышленник пытается напасть на прохожих. Он босиком и с ножом в руке.

Также слышен крик: "Он только что пырнул ножом женщину!" Также видно, как в нападавшего бросают стулья, а мужчина пытается остановить его с помощью предмета, похожего на палку.

"У него был действительно большой нож, и с этим ножом он бросался на людей, - рассказала немецкому телеканалу RTL свидетельница происшествия Джулия Рунце. - В ответ многие стали бросать в него зонтиками, мобильными телефонами, чтобы остановить его. Потом подоспела полиция, они приблизились к нему и прозвучал выстрел. В любом случае, его схватили".

Представительница полиции Вюрцбурга Кирстин Куник сообщила, что полиции стало известно о нападении на площади Барбароссаплатц в центре города в пять вечера.

В Вюрцбург с населением в 130 тысяч человек, расположенный между Мюнхеном и Франкфуртом, срочно выехал глава службы безопасности Баварии Иоахим Херрманн.

Он сообщил журналистам, что из раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии, и "нет уверенности, что они выживут".

Подозреваемого допрашивают в местной больнице, в его доме прошел обыск.

Один из свидетелей рассказал, что нападавший кричал "Аллах акбар" во время нападения.

Вместе с тем, как сообщили в полиции, хотя у нападавшего есть судимость, ни одно из его предыдущих преступлений не было связано с терроризмом.

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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