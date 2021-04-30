В Якутске начался суд над шаманом Габышевым

Суд в Якутске в закрытом режиме изучает вопрос о принудительном лечении Александра Габышева в психбольнице закрытого типа, утверждают родственники шамана. Экспертиза признала мужчину невменяемым.

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В Якутске начался суд над шаманом Александром Габышевым, неоднократно пытавшимся пешком дойти до Москвы, чтобы "изгнать" президента РФ Владимира Путина. Заседание проходит в закрытом режиме. Суд рассматривает вопрос о принудительном лечении мужчины в психбольнице закрытого типа, пишет интернет-издание "Сибирь.Реалии" в пятницу, 30 апреля, со ссылкой на сестру Габышева Кыайыылаану Захарову.

У здания собрались около 20 человек с целью выразить поддержку мужчине, однако Габышев не смог увидеть их, так как его завели через задний двор, подчеркнула его родственница. Состояние здоровья шамана существенно ухудшилось, отметил координатор проекта "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников. По его словам, следующее заседание запланировано на 4 мая.

Попытки шамана Габышева дойти до Москвы

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в российскую столицу, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре — после шести месяцев и 3000 километров пути — Габышева арестовали, Федеральная служба безопасности возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. Его поместили в психоневрологический диспансер и признали невменяемым, но позже выпустили.

В декабре 2019-го шаман Габышев вновь отправился в Москву, но его опять задержали. Полицейские обвинили мужчину в неповиновении, а суд оштрафовал за порванную куртку силовика на 1000 рублей. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В середине июля 2020 года Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.

В начале 2021 года Габышев анонсировал новый "поход на Москву" в марте, однако в конце января был задержан в доме своих родственников, где проживал. В середине марта экспертиза признала мужчину невменяемым.