В Японии из-за мощного оползня около 20 человек числятся пропавшими без вести

В результате мощного оползня в японском Атами (префектура Сидзуока) порядка 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу, 3 июля, сообщила крупнейшая телерадиовещательная корпорация Японии — NHK.

На поступивших с места событий телевизионных кадрах видно, как потоки грунта и пород сметают здания и погребают под собой отдельные строения.

Breaking: At least 20 missing after landslide in Atami, Japan. pic.twitter.com/iQlrkqqNYx