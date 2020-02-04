В Японии круизный лайнер помещен на карантин из-за коронавируса
Foto: AP/Scanpix/LETA

Тысячи туристов заблокированы на круизном лайнере в порту Йокогамы. Судно поместили на карантин, после того как у одного из пассажиров было обнаружено заражение коронавирусом.

Круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса"), на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин в японском порту Йокогамы после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщили японские СМИ. Пассажирам придется ждать результаты анализа около суток.

80-летний мужчина, у которого 3 февраля был обнаружен коронавирус, несколько дней назад сошел с борта корабля в Гонконге. По данным японского информационного агентства Kyodo, на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

В министерстве здравоохранения Японии зафиксировали 20 случаев заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа. Более 500 японских граждан эвакуировали из китайского города Уханя, откуда распространилась эпидемия.

Ранее похожая ситуация с круизным судном произошла в Италии. 30 января в гавани Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус около 7 тысяч человек были заблокированы на борту круизного лайнера Costa Smeralda. Вечером того же дня власти сообщили, что это подозрение не подтвердилось. Пассажиры смогли покинуть судно на следующий день.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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