В Японии почти полтора миллиона человек предпочитают жить в затворничестве

В Японии почти 1,5 миллиона человек трудоспособного возраста являются социальными одиночками, и пятая часть жителей называет пандемию Covid-19 причиной этого затворничества, пишет France 24 со ссылкой на результаты правительственного опроса. Об этом сообщает агентство LETA.

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Опрос является первым в Японии официальным всесторонним исследованием распространенности "хикикомори" или "затворничества" — явление, которое затрагивает широкие слои японского общества, от подростков до пожилых людей.

Причины для изоляции от более широкого общества в Японии, для которого характерны элементы конформизма и пунктуальной рабочей этики, самые разные — от безработицы до депрессии и моббинга в школе или на рабочем месте, отмечает издание.

Это затворничество проявляется по-разному — некоторые люди покидают место жительства только для того, чтобы сходить за покупками или заняться хобби, однако существуют и более экстремальные примеры, когда японцы в целом очень редко покидают свои дома, говорится в опросе правительства. Исследование показало, что около 2% респондентов в возрасте от 15 до 64 лет в той или иной степени отдалились от общества, должностные лица оценивают этот процент в 1,46 миллиона человек.

В рамках опроса в качестве наиболее распространенной причины для социальной изоляции респонденты называли увольнение с работы. За ним с небольшим отрывом следует пандемия — ее в качестве основной причины для затворничества назвали 18% опрошенных одиночек в возрасте от 15 до 39 лет и 20% в возрастной группе 40-64 года.

Кабинет министров Японии сообщил, что нет исторических данных, напрямую сопоставимых с новыми цифрами.