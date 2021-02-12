В Японии появилась должность министра по одиночеству

В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества, передает агентство Кyodo со ссылкой на заявление министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.

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Он рассказал, что 12 февраля премьер-министр страны Есихидэ Суга провел с ним встречу и поручил ему совмещать свой пост с должностью министра по проблемам одиночества.

Такое решение Суга принял из-за роста самоубийств и других проблем на фоне коронавируса, пояснил Сакамото.

В 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%. Добровольно расстались с жизнью 20,9 тысяч жителей страны.