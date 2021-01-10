В Японии выявили завезенную из Бразилии новую мутацию коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Японии обнаружен новый вариант коронавируса, который завезли из Бразилии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на власти страны.

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Мутировавший COVID-19 завезли в Японию четыре человека. Их выявили в токийском аэропорту Ханэда 2 января, зараженные прилетели из Бразилии. В Национальном институте инфекционных заболеваний заявили, что пока что нет доказательств большей заразности нового штамма вируса. Кроме того, ученым пока неизвестно, вызывает ли этот тип инфекции более тяжелую форму заболевания.

При этом глава института Такадзи Вакита сообщил, что мутация, привезенная из Бразилии, имеет сходство с более заразными штаммами коронавируса, которые распространяются в Великобритании и Бразилии.

В день, когда в Японии нашли новый штамм, премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что правительство будет в течение нескольких дней наблюдать за эпидемической обстановкой в стране. После этого власти примут решение о ужесточении чрезвычайного положения, которое было введено в связи с распространением британского и южноафриканского штамма коронавируса.

Правительство Японии до конца января ограничило въезд иностранцев в страну. Попасть в Японию могут только граждане страны и иностранцы с долгосрочными визами. Выдача новых виз также отложена до конца января.

По данным университета Хопкинса, к вечеру 10 января в Японии было выявлено 288 тыс. заболевших. 3,8 тыс. человек умерли. Перед Новым годом и в праздничные дни в стране фиксировали рекорды суточной заболеваемости — они достигали 6-7 тыс. инфицированных в день.

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