В Японии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход из-за заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, жертвой болезни стала женщина старше 80 лет, которая скончалась в префектуре Канагава неподалеку от Токио.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее в четверг стало известно, что общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом выросло в Китае до 1367 человек. Заражение подтверждено у 59 804 человек.

В китайской провинции Хубэй число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом 13 февраля существенно превысили среднесуточные показатели, которые замерялись до этого. Местные власти объяснили этот скачок изменением метода диагностики инфекции.

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Интерфакс

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Интерфакс

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