В ЮАР умер символ борьбы с апартеидом бывший архиепископ Десмонд Туту

В Южно-Африканской Республике в возрасте 90 лет скончался символ борьбы с системой апартеида бывший архиепископ Десмонд Туту, сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса в воскресенье, 26 декабря, выразив от имени всех южноафриканцев глубокую скорбь по поводу случившегося.

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"Смерть ушедшего на покой архиепископа Десмонда Туту - очередная глава траура в расставании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев, оставивших нам освобожденную Южную Африку", - сказал Рамапоса.

Туту до конца пользовался репутацией морального голоса ЮАР. В последнее время энергичный лауреат Нобелевской премии с обаятельной улыбкой лишь изредка показывался на людях. В мае его видели, когда он вместе с супругой делал прививку от коронавируса. Туту приветственно махал рукой в телекамеры, сидя в инвалидной коляске, и в нем было трудно узнать энергичного мужчину, который когда-то прославился во всем мире решительной борьбой с системой апартеида в ЮАР. В последний раз Туту видели на людях, когда он отмечал свое 90-летие.

Решительный борец против апартеида

Десмонд Туту родился в пригороде Йоханнесбурга Клерксдорпе 7 октября 1931 года. Он изучал в Лондоне теологию, а затем работал учителем, прежде чем в возрасте 30 лет был рукоположен в священники англиканской церкви. В 1984 году Туту получил Нобелевскую премию мира за борьбу с апартеидом. В том же году он стал первым чернокожим епископом Йоханнесбурга и призвал мировое сообщество к бойкоту правительства белого меньшинства ЮАР.

После отмены апартеида Десмонд Туту с 1996 года возглавлял заседания Комиссии правды и примирения - открытые слушания о жестокостях, совершенных во времена расовой сегрегации в ЮАР. В это время он энергично боролся за примирение между черными и белыми и ввел для обозначения своей страны термин "радужная нация", чтобы подчеркнуть ее расовую толерантность.