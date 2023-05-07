В Юго-Восточной Азии зафиксирована рекордная жара. Во Вьетнаме - больше 44С°

Во Вьетнаме зафиксирована самая высокая температура в истории страны - чуть более 44 градусов Цельсия - и эксперты предсказывают, что из-за изменения климата этот рекорд продержится недолго.

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Рекорд был установлен в северной провинции Тханьхоа, где власти призвали людей оставаться дома в самое жаркое время дня.

В других странах региона также наблюдается чрезвычайно жаркая погода. Власти Таиланда сообщили о рекордной температуре 44,6 градуса в западной провинции Мак. Бирманские СМИ сообщили, что в одном из городов на востоке страны была зафиксирована температура 43,8 градуса, самая высокая за последнее десятилетие.

Перед сезонов муссонов в обеих странах жара - обычное дело, но в этот раз температура продолжает бить рекорды.

В Ханое эксперт по изменению климата Нгуен Нгок Хуэй заявил AFP, что в контексте изменения климата и глобального потепления новый рекорд Вьетнама вызывает беспокойство.

Он ожидает, что подобные рекорды будут наблюдаться здесь еще много раз. "Это доказывает правдивость результатов климатических моделей", - считает ученый.

В городе Дананг во Вьетнаме фермер Нгуен Тхи Лан рассказал агентству AFP, что жара заставляет рабочих начинать работу раньше, чем обычно, и заканчивать ее уже к 10 утра.

Предыдущий рекорд во Вьетнаме - 43,4 градуса - был установлен в центральной провинции Ха Тинь четыре года назад.

Жара установилась не только в странах Юго-Восточной Азии. В столице Бангладеш Дакке была зафиксирована самая высокая температура с 1960-х годов, а власти Индии сообщили, что в некоторых районах страны температура превысила норму на три-четыре градуса.

В Испании в аэропорту Кордовы на юге страны была зафиксирована самая высокая температура для апреля - 38,8 С°.

В марте ученые-климатологи заявили, что достичь заявленных ранее ключевых целей по снижению глобальной температуры, скорее всего, не удастся.

С начала индустриальной эпохи мир уже потеплел примерно на 1,1 градуса, и температура будет продолжать расти, если правительства не пойдут на резкое сокращение выбросов.

Правительства ранее договорились принять меры, чтобы избежать повышения глобальной температуры более чем на полтора градуса. Но планета уже потеплела на 1,1 градуса, и теперь эксперты говорят, что в 2030-х годах рост средней температуры Земли тем может превысить 1,5 градуса.

В своем докладе Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата заявила, что каждый прирост среднегодовой температуры будет усиливать негативные последствия глобального потепления.