В Южной Африке выпал снег. Такого не было уже 10 лет
Foto: LETA

Проснувшись утром 10 июля, жители Йоханнесбурга, крупнейшего города Южной Африки, увидели за окнами падающий снег. Июль в Южном полушарии — зимний месяц, но снег здесь не выпадал вот уже 10 лет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Власти посоветовали южноафриканцам одеваться потеплее, поскольку холодный фронт накрыл большую часть страны и останется здесь, как минимум, на неделю.

"Пока что снегопад не вызвал серьезных проблем", — сообщил Би-би-си представитель Южноафриканской метеорологической службы (Saws).

Похоже, жители Йоханнесбурга очарованы заснеженными улицами — редким зрелищем в их широтах.

"Некоторые ученики, и я вместе с ними, отправились знакомиться со снегом поближе… кое-кто уже знает, что такое снег, а другие думали, что это просто такой дождь", — рассказала учительница начальных классов Агнес Мидева.

Домашняя работница Нобухоси Стомпи сказала Би-би-си, что ехала на работу по заснеженной дороге и еще никогда не видела ничего подобного.

"У нас в домах тепло, так что все в порядке, — отметил смотритель Билли Нксумало. — Снег лежал повсюду, он покрывал поля рядом с нашим районом — это было действительно красиво".

Снег выпал в целом ряде провинций Южной Африки, включая Восточный Кейп, Мпумалангу и регион Гаутенг, в который входят Йоханнесбург и Соуэто.

Метеорологи посоветовали фермерам найти подходящие теплые помещения для скота, особо важные в холодную погоду.

Пока нельзя сказать, являются ли необычно холодная погода и выпавший снег результатом климатических изменений.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Miliči kā špioni un tautas stāja. Valkas novada paaudžu stāsti
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Miliči kā špioni un tautas stāja. Valkas novada paaudžu stāsti
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē