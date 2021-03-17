В Южной Финляндии на две недели вводят обязательное тестирование на границе

В Южной Финляндии вводят обязательное тестирование на границе с 18 по 31 марта — об этом сообщил в среду новостной портал Yle. Тестирование будут проходить въезжающие в Финляндию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, у которых нет свежего отрицательного теста на коронавирус или справки о перенесенном за последние полгода Covid-19.

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Региональные власти южной Финляндии приняли решение об обязательном медицинском осмотре людей, прибывающих в страну из-за границы. В ходе осмотра человек должен предъявить отрицательный результат теста, сделанного в течение последних трех суток или внушающую доверие справку о перенесенном за последние полгода COVID-19. Если такой справки нет, человека могут направить на тест.

Решение касается, в частности, погранпунктов в Ваалимаа, в аэропорту Хельсинки-Вантаа и в морских портах Хельсинки. Обязательную медицинскую проверку будут проходить все, кто прибывает из стран, где заражаемость коронавирусом за последние две недели была выше 25 случаев на сто тысяч населения. На практике это касается почти всех стран. Новые требования для въезда в страну будут действовать с 18 марта до конца месяца.

От обязательного медицинского освидетельствования освобождаются только транзитные авиапассажиры, а также водители грузового транспорта и прочие занятые в логистической отрасли люди, если они пересекают границу по работе. Также детям, родившимся в 2008 году и позже, не надо проходить медосмотр.

Отказ от обязательного медицинского контроля может повлечь за собой штраф или тюремное заключение на срок до трех месяцев.

На прошлой неделе на погранпункте Ваалимаа из 700 пересекавших границу лишь трое отказались от прохождения теста на коронавирус. Теперь медицинский округ Кюменлааксо Kymsote должен будет привести свои внутренние инструкции в соответствие с решением региональных властей Южной Финляндии.

Погранпункт и пункт тестирования в Ваалимаа открыты каждый день с 7 часов утра до 21.30.