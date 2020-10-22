В Южной Корее расследуют смерти 13 человек после прививки от гриппа
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Южнокорейские власти пытаются успокоить граждан после того, как стало известно о смерти 13 человек, получивших перед этим прививку от сезонного гриппа.

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Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной.

Тем не менее, общественное доверие к программе вакцинации оказалось подорвано.

Корейская ассоциация медиков призвала приостановить ее, пока не будут точно выяснены все обстоятельства случившегося и обеспечена безопасность.

Прививку от сезонного гриппа в Южной Корее этой осенью уже получили 13 миллионов человек.

Всего, согласно государственной программе бесплатной вакцинации, планируется привить 19 миллионов. Власти говорят, что на фоне проблем с Covid-19 хотят избежать еще и вспышки обычного гриппа.

Первым попал в поле зрения 17-летний юноша, скончавшийся спустя два дня после вакцинации. Остальные жертвы — немолодые люди с сопутствующими заболеваниями, восьмерым их них больше 70 лет.

"Я понимаю беспокойство людей и сожалею", — заявил министр здравоохранения Южной Кореи Пак Нын Ху, но подтвердил, что программа бесплатной вакцинации продолжится.

"Совместно с рядом других ведомств мы снова тщательно проверим весь процесс, начиная от производства [вакцины]", — добавил он.

Руководитель управления по контролю и предотвращению заболеваний Чжон Ю Квонг, выступая в парламенте, заявил, что ведомство находит крайне низкой вероятность того, что летальные исходы были вызваны прививками.

Расследование идет своим ходом. В частности, ожидаются результаты проверки скончавшихся пациентов на коронавирус.

Ранее программа вакцинации от гриппа приостанавливалась на три недели, когда выяснилось, что около пяти миллионов доз препарата хранились не в холодильниках, а при комнатной температуре. Вся эта партия была отозвана, установлено, что никто из умерших такой вакцины не получил.

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