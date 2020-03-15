В Южной Корее снижается число новых заражений коронавирусом

В Южной Корее постепенно снижается число новых заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. В воскресенье, 15 марта, власти страны сообщили о 76 новых случаях заболевания. Столь низкий показатель новых заражений в последний раз наблюдался в Южной Корее более трех недель назад. Таким образом число заболевших в этой стране достигло 8 162, от последствий инфекции скончались 75 человек.

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Одновременно президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил особыми зонами бедствия город Тэгу, а также провинцию Кёнсан-Пукто, на которые приходится более 90 процентов случаев коронавируса в этой стране. Данная мера впервые в истории Южной Кореи была введена не из-за природного катаклизма, а из-за эпидемией, она упрощает процедуру выделения финансовых средств на борьбу с последствиями. В частности, жителям пострадавших регионов могут снизить налоги и освободить от других финансовых обязательств.

Австралия помещает туристов на двухнедельный карантин

Между тем власти Австралии ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса. С 16 марта все прибывающие на территорию государства должны соблюдать самоизоляцию сроком 14 дней, сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

Кроме того, Австралия закрыла свои морские порты для иностранных пассажирских лайнеров на 30 дней. Данные меры "очень-очень-очень быстро осушат" поток туристов, отметил далее Моррисон. Он также призвал австралийцев сохранять дистанцию в 1,5 метра при социальных контактах, отказаться от рукопожатий и объятий. "Нам придется привыкнуть к некоторым ограничениям в повседневной жизни", - добавил австралийский премьер.

По данным сайта Worldometers, в Австралии на данный момент 300 случаев коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19, 5 человек скончались от последствий инфекции. В общей сложности коронавирус SARS-CoV-2 выявлен в 156 странах и территориях. В мире официально подтверждены более 162 000 случаев заражения, почти 6 тысяч человек скончались, еще 76 тысяч больных выздоровели. В настоящее время эпицентр коронавируса переместился из Китая в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 21 157 случаев заражения, 1441 человек скончался. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса.