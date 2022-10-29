В Южной Корее во время празднования Хэллоуина в давке погибли 120 человек

120 человек погибли во время многолюдного празднования Хэллоуина в Сеуле, столице Южной Кореи, сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на должностных лиц.

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Число погибших в давке в Сеуле сначала сообщалось о 59 погибших и 150 раненых, но официальные лица предупредили, что окончательное число погибших может быть выше, поскольку жертвы были доставлены во многие больницы.

По словам очевидцев, на улицах Итеванского района было так много людей, что бригадам скорой помощи было сложно пробиться сквозь толпу для оказания помощи пострадавшим.

Судя по имеющейся на данный момент информации, люди погибли в давке, когда большая толпа начала продвигаться вперед по узкой поперечной улице возле отеля Hamilton, одного из самых популярных развлекательных заведений столицы, пояснил Чой Чонсик, представитель национальной пожарная служба.

В район аварии для оказания помощи пострадавшим направлены более 400 сотрудников службы скорой помощи и 140 автомобилей со всей страны.

Местные СМИ сообщают, что на празднование Хэллоуина в районе Итеван пришло около 100 000 человек.