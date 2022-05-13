В Южной Осетии назначили референдум о вхождении в состав России

В Южной Осетии 17 июля пройдет референдум о вхождении в состав России, соответствующий указ подписал уходящий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.

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Вопрос, поставленный на голосование, выглядит так: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?"

Лидер отколовшейся от Грузии республики подписал указ о референдуме, "руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией", говорится на его сайте.

"Сегодня ЦИК единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав России. Документы переданы в суд. Мы ждем решения суда и уже совсем скоро сбудется наша большая мечта", — написал Бибилов в своем телеграм-канале.

Российские официальные лица объявление Бибилова пока не комментировали

По итогам второго тура президентских выборов, который прошел 8 мая, Бибилов проиграл оппозиционному кандидату, лидеру партии "Ныхас" Алану Гаглоеву.

Выборы в Южной Осетии: без сюрпризов для Москвы

Выборы прошли на фоне неоднозначной реакции на отправку жителей Южной Осетии на войну в Украине на стороне России. Там уже погибли по меньшей мере семь уроженцев Южной Осетии. В конце марта сообщалось о возвращении в республику около 300 военных с расположенной на нее территории российской военной базы.

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии после российско-грузинской войны в августе 2008 года. В Южной Осетии расположена российская военная база, и регион сильно зависит от российской финансовой помощи. К примеру, в прошлом году она составила почти 83% доходов бюджета республики. Тбилиси, а также подавляющее большинство стран мира, считают Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии.

Почему инициативу считали предвыборным пиаром

Перед выборами оба претендента на пост президента не скрывали своей лояльности к Москве. Поэтому, когда Анатолий Бибилов в конце марта озвучил инициативу проведения референдума, его не восприняли всерьез. Идея о проведении референдума вызвала сдержанную реакцию Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что не может высказать "никакой позиции".

В Южной Осетии соперники Бибилова назвали ее очередным предвыборным пиаром действующего президента, который и ранее делал акцент на популярной в самопровозглашенной республике идее присоединения к России.

Алан Гаглоев говорил, что принципиальных разногласий по теме референдума нет, но он должен состояться, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но и Россия.

"Воссоединение разделенного народа в составе России — слишком важная тема, чтобы делать ее предметом предвыборных манипуляций сознанием людей. Я говорил и в ходе дебатов первого тура и повторяю сейчас, что референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение", — заявлял Гаглоев.

Инициатива Бибилова была рассчитана скорее на внутреннюю аудиторию без особых перспектив достижения реального результата, говорили некоторые аналитики.