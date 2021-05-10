В замке Дракулы в Румынии открыли пункт вакцинации от Covid-19

Прививки делаются бесплатно препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Прошедшим вакцинацию в замке вручают сертификат, а также дают бесплатное посещение выставки средневековых инструментов пыток, пишет портал РБК.

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В замке Бран в Румынии, также известном как замок Дракулы, открылся пункт бесплатной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на Facebook-странице замка.

Вакцинацию будут проводить в рамках марафона, каждые пятницу, субботу и воскресенье мая. Желающим привиться введут вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

Предварительной записи для того, чтобы сделать прививку в замке Дракулы, не требуется, уточнили организаторы. Всем вакцинированным выдадут специальный сертификат о том, что они привились в замке Бран. Они также получат бесплатный доступ на выставку со средневековыми орудиями пыток.

По данным на 9 мая, в Румынии вакцинировали 3,6 млн человек. Для этого, кроме вакцины Pfizer, используются препараты компаний Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. К сентябрю же власти намерены вакцинировать 10 млн граждан.

С начала пандемии в стране стало известно об 1 млн заразившихся коронавирусом, умерли 28,9 тыс. человек (по данным Университета Джонса Хопкинса).