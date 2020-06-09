В Заполярье разлилось 10 тонн нефти

В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 тонн нефти, сообщает "Интерфакс". Причина — разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения, которую признали аварийной.

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"Наружу вылилось около 10 тонн нефти, загрязнена территория вокруг скважины", — сказал источник агентства. В настоящее время скважину уже удалось перекрыть.

"Разлив более не происходит", — добавил собеседник.

Отмечается, что из-за сложных метеоусловий вертолет со специалистами Ростехнадзора пока не может прибыть на место аварии для ликвидации последствий разлива.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что произошла разгерметизация скважины на территории Дюсушевского месторождения. "Разлилась нефтесодержащая жидкость с обводненностью 90%", — сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Известно, что лицензия на разведку и добычу нефти на Дюсушевском месторождении принадлежит компании "Полярное сияние". Она зарегистрирована в Московской области.

Ранее из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ оказались загрязнены реки Далдыкан, Амбарная, озеро Пясино и близлежащие территории. Общая площадь загрязнения составила около 180 тысяч квадратных метров.

Эксперты заявили о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе, передает радио "Свобода". В загрязненных топливом водоемах в 200 раз превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ. Нефтепродукты проникли в почву на глубину 2-5 сантиметров.

В Минприроды сроки восстановления экологии пострадавших земель и водоемов оценили в 10 лет. Гендиректор компании "Норильский никель" Владимир Потанин заявил, что для ликвидации катастрофы понадобится не менее 10 миллиардов рублей.