В Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности

В Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории американского постпредства при отделении ООН, сообщает РИА "Новости".

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Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Ожидается, что центральным вопросом станет проект договора, который Россия направила США и их союзникам в середине декабря. В частности, в него включены положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет стран бывшего СССР и о сокращении числа военных учений.

США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые российские предложения для них неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет.

Накануне в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ — США по гарантиям безопасности. Она проводилась в формате рабочего ужина и продлилась более двух часов. По словам Рябкова, разговор получился сложным.

Дипломат подчеркнул, что продуктивный разговор невозможен, если он основан только на собственной позиции, без учета позиции другой страны. По его словам, российская сторона принимала позицию Вашингтона такой, какая она есть, на протяжении 30 лет.

"Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту", — заключил Рябков. По его словам, если США не пойдут навстречу России в этом вопросе, они столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности.

Ранее Рябков заявил, что Москва, договариваясь по гарантиям безопасности, хотела бы проверить способность США принимать решения. Он отметил, что Вашингтону сложно вести переговоры с Россией из-за давления со стороны антироссийски настроенной группы в Североатлантическом альянсе.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.