В Женеве прошла встреча Байдена и Путина. Она оказалась короче, чем ожидалось

В Женеве в среду прошла встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Переговоры завершились около пяти вечера по местному времени и заняли меньше времени, чем ожидалось. Изначально говорили, что на саммит отведено пять часов. Представитель Белого дома сообщил, что встреча прошла без запланированного перерыва.
Это первая очная встреча президентов России и США после избрания Джо Байдена. До того Путин в 2018 году встречался в Хельсинки с Дональдом Трампом.
Каких-либо прорывов от сегодняшней встречи не ждали ни в США, ни в России, ни в Европе.
Российское руководство во главе с Путиным уже много лет строит внешнюю политику на противостоянии с коллективным Западом вообще и США в частности.
Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, является последовательным критиком российской политики, что он несколько раз подтвердил и в самые последние дни перед встречей с Путиным.
Владимир Путин и Джо Байден уже встречались, но тогда они оба не были президентами. Это было в 2011 году, когда Байден был вице-президентом при Обаме, а Путин - премьер-министром.
В начале саммита президенты два часа проговорили с глазу на глаз, после чего был объявлен перерыв перед встречей делегаций в полном составе.
Как говорили перед встречей сам Джо Байден и члены его администрации, президент США намерен поговорить с Путиным, в частности, о контроле над вооружениями, а также о главных больных темах в отношениях России с США и Западом: о военном вмешательстве России на Украине, о преследовании оппозиции и конкретно Алексея Навального, о хакерских вылазках, следы которых ведут в Россию и в ее государственные институты.
В Москве же перед встречей говорили, что ее тематика будет предельно широка - от "стратегической стабильности" через борьбу с изменением климата до положения в Сирии, Афганистане и Нагорном Карабахе.
Переговоры проходили на вилле Ла Гранж в Женеве. Там же в 1985 году встречались генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.