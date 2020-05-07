"Вагнер" в Ливии: ООН заявила, что генералу Хафтару помогают сотни наемников из России

В Ливии размещено около 1200 сотрудников одной из российских частных военных компаний, так называемой "ЧВК Вагнера", говорится в представленном ООН докладе, о котором узнали СМИ.

57-страничный доклад, составленный сотрудниками мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, попал в редакции сразу нескольких международных информационных агентств.

В нем говорится, что до 1200 наемников "ЧВК Вагнера" в Ливии воюют на стороне генерала Халифы Хафтара против международно признанного правительства в Триполи. Докладчики подчеркивают, что это лишь приблизительная цифра, основанная на "немногочисленных визуальных контактах и информации открытых источников".

Сообщения о том, что "ЧВК Вагнера" присутствует в Ливии, появляются в СМИ не впервые. Русской службе Би-би-си бойцы ЧВК рассказывали об операциях в Ливии еще в 2018 году. Однако раньше об этом официально не докладывали ООН.

В докладе говорится, что российские наемники действуют в Ливии с 2018 года, "оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях". Члены ЧВК работают наводчиками артиллерии, снайперами, и "дают консультации в области противодействия электронному наблюдению", говорится в докладе.

В составе ЧВК, кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины, говорится в докладе. Также наблюдатели ООН пишут о сирийских наемниках, которые сражаются на стороне генерала Хафтара.

В январе президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о присутствии ЧВК в Ливии заявил, что россияне, воюющие в этой стране, не представляют интересов государства.

Кроме того, в докладе содержится информация о 122 наемниках, которые, "вероятно, участвуют или участвовали в операциях на территории Ливии". 39 из них — из специализированного снайперского подразделения ЧВК, остальные 83 — из других боевых подразделений, говорится в докладе.

Военные, которые сражаются на стороне правительства национального согласия, говорили о захвате вооружения, "схожего с тем, которое использовали сотрудники "ЧВК Вагнера" на востоке Украины и в Сирии", говорится в докладе.

Докладчики изучают открытую информацию о существовании контракта между Хафтаром и ЧВК, истекшего 15 октября прошлого года. По этой информации, Хафтар остался должен ЧВК 173 млн долларов.

Ливийский конфликт: что происходит?

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда в результате восстания был свергнут режим Муаммара Каддафи.

Генерал Халифа Хафтар называет себя командующим Ливийской национальной армии и контролирует значительную часть территории на востоке страны. В апреле прошлого года силы Хафтара начали наступление на войска правительства национального согласия в Триполи.

Силы Хафтара пока не в состоянии овладеть столицей, но в начале года они захватили третий по величине город и важнейший порт Сирт.

Тогда же было заключено временное перемирие между противоборствующими силами. Однако обе стороны обвиняют друг друга в срыве соглашения. Эти обвинения стали причиной неудачи переговоров в Москве, состоявшихся в начале января.

Многие считают, что конфликт в Ливии превратился в противоборство внешних сил, поскольку каждую из сторон поддерживают иностранные игроки.